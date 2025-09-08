Дюгарри о недовольстве «ПСЖ» из-за травмы Дембеле: «Неуважение к сборной Франции и Дешаму. В том, что Усман перетрудился на тренировках, виноват только клуб»

«Мы знаем, что Дембеле уже много лет подвержен травмам. Да, в этот раз он получил повреждение скорее по стечению обстоятельств. Но пусть в “ПСЖ” не пытаются убедить меня, что Усман никогда не выходил на поле, перетрудив мышцы. В это я не поверю ни на секунду.
То, что пытается сделать «ПСЖ», — возмутительно. Такое отношение неуважительно и к национальной команде, и к Дидье Дешаму. В перегрузке Дембеле виноват исключительно сам «ПСЖ», — сказал бывший форвард сборной Франции.
Дешам о недовольстве «ПСЖ» из-за травм Дембеле и Дуэ: «Потом мне начнут звонить из “Баварии” и “Реала”? Может, мне выпустить журналистов? Решения принимаю я, это моя ответственность».