Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Косово
2
:
Швеция
0
Все коэффициенты
П1
1.20
X
6.69
П2
23.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Швейцария
3
:
Словения
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.70
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Беларусь
0
:
Шотландия
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
1
Все коэффициенты
П1
58.00
X
7.90
П2
2.55
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Дюгарри о недовольстве «ПСЖ» из-за травмы Дембеле: «Неуважение к сборной Франции и Дешаму. В том, что Усман перетрудился на тренировках, виноват только клуб»

Футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Парижане выразили недовольство, заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков.

Источник: Спортс"

«Мы знаем, что Дембеле уже много лет подвержен травмам. Да, в этот раз он получил повреждение скорее по стечению обстоятельств. Но пусть в “ПСЖ” не пытаются убедить меня, что Усман никогда не выходил на поле, перетрудив мышцы. В это я не поверю ни на секунду.

То, что пытается сделать «ПСЖ», — возмутительно. Такое отношение неуважительно и к национальной команде, и к Дидье Дешаму. В перегрузке Дембеле виноват исключительно сам «ПСЖ», — сказал бывший форвард сборной Франции.

Дешам о недовольстве «ПСЖ» из-за травм Дембеле и Дуэ: «Потом мне начнут звонить из “Баварии” и “Реала”? Может, мне выпустить журналистов? Решения принимаю я, это моя ответственность».