Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
2
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
3
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
0
:
Дания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Италия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Гладилин о сборной: «Впечатления хорошие, с Иорданией и Катаром наши парни выглядели достойно. Выйти из группы на ЧМ сейчас было бы вполне реально»

Во время сентябрьской паузы команда Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) и разгромила команду Катара (4:1).

Источник: Спортс"

— Посмотрел оба матча. Впечатления хорошие. В этих встречах Карпин выпустил разные составы, но во втором поединке он поставил с первых минут именно тех, кого считает игроками основы. Оба варианта понравились, у нас собраны сейчас в сборной все лучшие футболисты, всем дали поиграть. Результат второго матча меня лично устроил. Понравились те ребята, которые играют в зарубежных чемпионатах. Головин, Алексей Миранчук, Сафонов. Они не отбывали номер, а хорошо поработали в этих матчах.

— Головин сказал, что сборная России могла бы претендовать на выход из группы на ЧМ.

— Силу сборной можно увидеть в матчах с командами, которые учувствуют в этих турнирах. Но вот в матчах с Иорданией и Катаром было видно, что наши парни выглядят достойно. Так что выйти из группы на ЧМ вполне реально было бы сейчас. Я согласен с Головиным. А вот дальше… Тут многое зависит от сетки плей-офф, — сказал бывший игрок «Спартака».