Экс-тренер «Тоттенхэма» Йол о Леви: «Я работал в “Аяксе”, спросил: “Почему вы не купили Суареса?” Он ответил: “Мне сказали, он почти такой же, как ван дер Варт”.

Ранее 63-леьтний функционер оставил пост председателя правления английского клуба, который занимал с 2001 года.

Источник: Спортс"

Мартин Йол рассказал про общение с Леви, когда нидерландский специалист работал в «Аяксе».

«Дэниэл сделал невероятно много для “шпор”, но вот в технических вопросах у него были проблемы. Посмотрите, сколько неудачных трансферов совершил клуб.

Я тогда сказал Дэниэлу: «Почему ты мне не позвонил?» У меня [в «Аяксе] был Тоби Алдервейрелд. У меня дебютировал Кристиан Эриксен. И у меня был Луис Суарес. Я спросил: “Почему вы не купили Суареса?”.

Он ответил: «Потому что мои люди сказали, что он почти такой же игрок, как ван дер Варт».

Что? Суарес — это нападающий. Да, у меня он играл справа, но я прекрасно понимал, что это не его позиция. Просто у меня был Марко Пантелич на острие, поэтому я использовал Суареса как ложного крайнего, вроде Мохамеда Салаха.

Но Луис — это легенда. Тогда он стоил 25 миллионов фунтов, но Дэниэл меня не послушал«, — сказал бывший тренер “Тоттенхэма” и “Аякса” Мартин Йол.