Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
2
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
3
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
0
:
Дания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Италия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Дивеев о 0:0 с Иорданией: «Много глупых ошибок было в 1-м тайме, теряли мяч. У них люди играют в топ‑командах, умеют выходить из‑под прессинга»

Команда под руководством Валерия Карпина сыграла вничью с Иорданией (0:0) в BetBoom товарищеском матче.

Источник: Спортс"

— Что думаете о матче с Иорданией?

— В первом тайме мы теряли много мячей, было много глупых ошибок. Во втором тайме команда поняла, как надо играть, было много моментов. Можно сказать, что сыгранность команд была разной.

— У азиатских команд есть почерк?

— Непредсказуемые. В матче с Иорданией мы поняли, что это команда, которая может спокойно выходить из‑под прессинга, которая спокойно работает с мячом. Люди играют в топ‑командах. Ты сразу начинаешь переключаться, — сказал защитник ЦСКА и сборной России.