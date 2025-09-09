Дивеев о 0:0 с Иорданией: «Много глупых ошибок было в 1-м тайме, теряли мяч. У них люди играют в топ‑командах, умеют выходить из‑под прессинга»

— Что думаете о матче с Иорданией?
— В первом тайме мы теряли много мячей, было много глупых ошибок. Во втором тайме команда поняла, как надо играть, было много моментов. Можно сказать, что сыгранность команд была разной.
— У азиатских команд есть почерк?
— Непредсказуемые. В матче с Иорданией мы поняли, что это команда, которая может спокойно выходить из‑под прессинга, которая спокойно работает с мячом. Люди играют в топ‑командах. Ты сразу начинаешь переключаться, — сказал защитник ЦСКА и сборной России.