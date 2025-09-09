Ричмонд
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
2
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
3
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
0
:
Дания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Италия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Гаттузо о 5:4 с Израилем: «Самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Италия пропускает нелепые голы слишком легко, но вина здесь на мне, а не на игроках»

Итальянцы одержали победу со счетом 5:4 в матче 6-го раунда квалификации к ЧМ-2026 благодаря голу Сандро Тонали на 91-й минуте. Мануэль Локателли и Алессандро Бастони забили по автоголу в ворота сборной Италии.

"Сегодня было настоящее убийство. Это самая безумная игра, в которой я участвовал как тренер. Но это моя проблема, а не игроков. Если мы хотим играть в определенный футбол, то должны становиться лучше.

Мы действовали слишком авантюрно, постоянно шли в атаку — именно этого и ждал Израиль, и каждый раз нас наказывали на контратаках. При счете в нашу пользу мы могли сыграть глубже в обороне.

Они немного удивили нас, начав играть персонально в начале встречи. Но всякий раз, когда мы атаковали, мы доставляли им массу проблем. Мы были не так остры, это закономерно для второй игры за несколько дней, и над этим тоже нужно работать.

Мы безумная команда — слишком хрупкая, пропускаем нелепые голы слишком легко. Ребята это знают, но вина здесь на мне, а не на них. Мы привыкли к футболу, где все завязано на ориентиры, но нам нужно научиться быть настоящей командой.

Игроки заслуживают уважения за то, что после каждого удара судьбы они отвечали. Но отрицать нельзя: мы не можем продолжать пропускать такие легкие голы.

Это не критика в адрес футболистов, это моя и штаба ответственность — улучшить и отладить игру как можно скорее. Эта команда не имеет права быть без прочного фундамента", — сказал главный тренер сборной Италии в эфире RAI Sport и Sky Sport Italia.