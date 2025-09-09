Ричмонд
Локателли о 5:4 с Израилем: «Сумасшедший матч, мы допустили много ошибок и показали реакцию. Я начал неудачно, забил в свои ворота — нужно брать на себя ответственность»

Итальянцы одержали победу со счетом 5:4 в матче отбора на ЧМ-2026. Локателли забил автогол на 16-й минуте.

Источник: Спортс"

"Это был сумасшедший матч. Мы показали отличную реакцию, я начал неудачно — забил в свои ворота, а потом пробил в перекладину. Позднее я также совершил ключевое спасение. Пять забитых голов заслуживают внимания, но мы также пропустили четыре, так что необходимо провести некоторый анализ. Мы выиграли решающий матч.

Израиль — неприятный соперник, у них есть невысокие и быстрые игроки. После некоторых трудностей мы успокоились, но в конце концов, думаю, неплохо справились. Мы начали немного напряженно, в то время как наши соперники были более раскованы. Нельзя так начинать. Мы допустили много ошибок, поэтому оценить игру сложно. Эти три очка имеют решающее значение.

У нас хорошая атмосфера в раздевалке, и это важно. На этом уровне, когда допускаешь ошибку, нужно брать на себя ответственность. Мы должны отдавать свои жизни за эту футболку«, — сказал полузащитник сборной Италии и “Ювентуса”.