Журналист Риоло о травме Дембеле: «ПСЖ» предоставил отчет, заявив, что он не должен играть. Слова Дешама о том, что клубы не передают данные, не выдерживают критики"

Если же медицинский штаб сборной все-таки дал добро, выпустил игрока, а затем случилась проблема, то единственный аргумент, который я готов принять — это доказательство того, что медики в сборной просто некомпетентны и несостоятельны. Тогда это уже повод для совсем другого разговора.