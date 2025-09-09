Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
2
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
3
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
0
:
Дания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Италия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Журналист Риоло о травме Дембеле: «ПСЖ» предоставил отчет, заявив, что он не должен играть. Слова Дешама о том, что клубы не передают данные, не выдерживают критики"

Футболисты «ПСЖ» Усман Дембеле и Дезире Дуэ получили повреждения в матче против Украины (2:0) в квалификации ЧМ-2026. Парижане выразили недовольство, заявив, что медштаб сборной не учел информацию клуба о состоянии игроков.

Источник: Спортс"

«Когда Дешам говорит, что есть штабы, которые не сообщают или не передают данные, в отношении “ПСЖ” это неправда Парижане не только предупредили, но и предоставили полный медицинский отчет, прямо заявив: по нашему мнению, он не должен играть.

Так что слова Дешама не выдерживают критики — позиция «ПСЖ» была абсолютно ясной и конкретной. Аргументация Дешама шаткая.

Если же медицинский штаб сборной все-таки дал добро, выпустил игрока, а затем случилась проблема, то единственный аргумент, который я готов принять — это доказательство того, что медики в сборной просто некомпетентны и несостоятельны. Тогда это уже повод для совсем другого разговора.

В своем заявлении «ПСЖ» фактически поставил под сомнение квалификацию медицинского штаба сборной Франции. Я читаю это именно так", — заявил журналист Даниэль Риоло.