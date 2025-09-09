Журналист Риоло о травме Дембеле: «ПСЖ» предоставил отчет, заявив, что он не должен играть. Слова Дешама о том, что клубы не передают данные, не выдерживают критики"

«Когда Дешам говорит, что есть штабы, которые не сообщают или не передают данные, в отношении “ПСЖ” это неправда Парижане не только предупредили, но и предоставили полный медицинский отчет, прямо заявив: по нашему мнению, он не должен играть.
Так что слова Дешама не выдерживают критики — позиция «ПСЖ» была абсолютно ясной и конкретной. Аргументация Дешама шаткая.
Если же медицинский штаб сборной все-таки дал добро, выпустил игрока, а затем случилась проблема, то единственный аргумент, который я готов принять — это доказательство того, что медики в сборной просто некомпетентны и несостоятельны. Тогда это уже повод для совсем другого разговора.
В своем заявлении «ПСЖ» фактически поставил под сомнение квалификацию медицинского штаба сборной Франции. Я читаю это именно так", — заявил журналист Даниэль Риоло.