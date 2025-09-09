Кейн заявил, что сборная Англии готова к расистским оскорблениям в Сербии: «Мы провели собрание и решили: если это произойдет, мы сделаем все, как предписывают протоколы УЕФА»

"Мы провели собрание и обсудили протоколы с точки зрения УЕФА. Думаю, мы не хотим слишком зацикливаться на этом. Наш главный фокус — игра. Мы думаем о том, как обыграть Сербию на поле.
Конечно, может случиться все что угодно, и мы к этому готовы, но в первую очередь мы думаем именно о футболе. Как подчеркнула сербская федерация, матч — это праздник, уважение, удовольствие от игры. Надеюсь, так и будет завтра", — заявил нападающий сборной Англии.
Кейн уже сталкивался с подобными ситуациями: в октябре 2019 года, будучи капитаном сборной, он вместе с командой подвергся расистским оскорблениям в Болгарии. Форвард ответил на вопрос, готов ли он в случае повторения подобных инцидентов увести команду с поля в Сербии.
"Мы готовы действовать так, как предписывают протоколы УЕФА. Думаю, в Болгарии мы тогда справились с ситуацией очень грамотно. Здесь будет так же.
Подобные вещи сложно обсуждать заранее, ведь мы не знаем, случится это или нет. Но, как я уже сказал, мы подготовлены.
Мы поговорили внутри команды и решили: если вдруг это произойдет, мы будем готовы сделать все необходимое", — добавил Харри Кейн.