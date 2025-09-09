Футбольный союз Сербии — болельщикам: «С 2021 года нас оштрафовали на 703 075 евро, мы под пристальным вниманием УЕФА и ФИФА. Пусть матч с Англией станет праздником спорта и уважения»

Только за последние почти пять лет Футбольный союз Сербии был оштрафован УЕФА и ФИФА на 703 375 евро за различные запрещенные предметы, оскорбления и дискриминацию на трибунах во время матчей основной сборной и других национальных команд. Эта сумма всего лишь примерно на 30 000 евро меньше общей суммы штрафов за предыдущие 14 лет, а именно за период с 2006 по 2020 год!