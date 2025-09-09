Матч-агент об игре России и США: «ФИФА не имеет отношения к проведению этой встречи — все должно обсуждаться между федерациями»

"Матч сборных России и США будет возможен только при условии, если РФС отправит официальный запрос в Федерацию футбола США. В случае получения такого запроса в работу включатся агенты ФИФА. Сама организация не имеет никакого отношения к проведению этой встречи — все должно обсуждаться исключительно между федерациями.