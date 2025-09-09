Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.56
X
3.67
П2
6.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
2
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
3
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
0
:
Дания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Италия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Орлов о Соболеве: «Сборной нужен сильный силовой нападающий. Мусаев не вписывается в эту игру»

В воскресенье команда Валерия Карпина разгромила в гостях Катар (4:1).

Источник: Спортс"

"Мне очень понравилось стремление нашей сборной играть в одно касание. Это в первую очередь относится к Алексею Миранчуку, Головину, Батракову. Они способны играть в такой манере. В современный футбол. У этой сборной есть перспективы. Атакующая линия у нас добротная.

Что насторожило? Не то чтобы насторожило… Но, считаю, сборной нужен сильный силовой нападающий. Все-таки надо будет варьировать тактику. Попадутся и более крепкие соперники, чем Катар.

Если Соболев продолжит забивать, он окажется в национальной команде. Мне показалось, что Мусаев не вписывается в эту игру сборной. Тяжело ему, сложно… Но тут, как говорится, тренеру виднее", — сказал комментатор.