Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
7.80
X
4.55
П2
1.48
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.88
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Косово
2
:
Швеция
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
3
:
Словения
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Беларусь
0
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
0
:
Дания
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Израиль
4
:
Италия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Гибралтар
0
:
Фарерские острова
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Хорватия
4
:
Черногория
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
1
:
Арсенал
0
П1
X
П2

Беларусь проиграла 9 матчей подряд в отборах ЧМ. Антирекордная серия длится с марта 2021 года

Серия длится с марта 2021 года. Никогда прежде ни в квалификационных играх чемпионата мира, ни в отборочных турнирах Евро белорусы не проигрывали столько матчей подряд.

Источник: Спортс"

В понедельник команда Карлоса Алоса уступила Шотландии (0:2).

Ранее в рамках отборов к чемпионатам мира сборная Беларуси проиграла Греции (1:5), Уэльсу (1:5, 2:3), Чехии (0:2, 0:1), Эстонии (0:2) и Бельгии (0:1, 0:8).