«Матч с США может разрушить антироссийскую коалицию. И тогда футболисты из Европы перестанут что‑то говорить в адрес нашей страны». Ловчев о политике

Я думаю, что такой матч разрушит антироссийскую коалицию. Такое может быть. И тогда уже футболисты, которые играют в Европе, перестанут что‑то говорить в адрес нашей страны. Если матч с США состоится, то это можно будет назвать прорывом. По‑футбольному американская сборная не прямо выдающаяся, но что‑то умеет", — сказал экс-защитник сборной СССР.