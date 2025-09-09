Ричмонд
Футбол. Кубок России
15:30
Астрахань
:
Легион
Все коэффициенты
П1
1.52
X
3.61
П2
8.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Азербайджан
:
Украина
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.69
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
19:00
Армения
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.66
П2
1.81
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Франция
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.10
X
12.50
П2
30.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Венгрия
:
Португалия
Все коэффициенты
П1
7.80
X
5.06
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Босния и Герцеговина
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
5.70
X
3.90
П2
1.67
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Кипр
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
5.40
X
3.80
П2
1.72
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Норвегия
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.06
X
13.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Албания
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.38
X
4.74
П2
10.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Сербия
:
Англия
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.55
П2
1.95

Хрюнов — о поединке Дзюбы и Смолова: «Даже нечего обсуждать — нельзя действующим футболистам проводить что-то связанное с риском для их основного занятия»

"Честно говоря, и тот и другой на профессиональных контрактах. Здесь даже нечего обсуждать. Нельзя футболистам, у которых действующие контракты, проводить что-то связанное с риском для их основного занятия.

«Честно говоря, и тот и другой на профессиональных контрактах. Здесь даже нечего обсуждать. Нельзя футболистам, у которых действующие контракты, проводить что-то связанное с риском для их основного занятия. В свое время изучал эту тему с агентом Дзюбы. Позиция была сформулирована тогда, и сейчас она по-прежнему такая же: он не имеет права», — сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее президент Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что хочет организовать поединок Артема Дзюбы и Федора Смолова.

Боец поп-ММА Жека Секси вызвал на бой Дзюбу и Смолова: «Они могут вдвоем, я один. Полный газ!».

