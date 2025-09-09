Ричмонд
Защитник «Рубина» Рожков: «Я фанат Роналду, но лига Саудовской Аравии не впечатляет. Туда приезжают большие звезды, но футбол не тот, не та атмосфера»

— Что для вас значит этот вызов в молодежку?

Источник: Спортс"

— Положительные эмоции от приезда в молодежную сборную России. Мы с ребятами не так часто встречаемся, когда находимся в футбольных клубах. Это хорошо, что в сборной мы собираемся, общаемся.

— Позади два матча с Саудовской Аравией. Как вы настраивались на таких не самых сильных соперников?

— Ко всем командам настраиваюсь одинаково. У меня нет разделения на официальные и неофициальные матчи. Самое главное — показывать себя на 100 процентов.

— Удается следить за чемпионатом Саудовской Аравии? Вы все-таки большой фанат Роналду.

— Да, я большой фанат Криштиану, но лига в Саудовской Аравии меня не впечатляет. Не слежу за ней.

— Не хватает зрелищности?

— Туда приезжают большие звезды, но футбол не тот, не та атмосфера. Если брать Англию, Испанию, это совсем другое.

— Если придет предложение из Саудовской Аравии, согласитесь?

— Откажусь, потому что это не тот уровень, — сказал защитник «Рубина».