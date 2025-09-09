«РФС сказал, что если хотя бы 7 человек не в больнице, надо играть». «Броукам» Смолова отказали в переносе матча с «Сатурном», несмотря на массовое отравление

«В РФС сказали, если хотя бы 7 человек будут не в больнице, то играть будете. Таковы правила», — написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.
Также Егоров сообщил, что команда отменила предыгровую тренировку.
«Броуки» сыграют против «Леон Сатурна» в третьем раунде Пути регионов Кубка России 11 сентября в 19:30 (мск). За «БроукБойз» дебютирует экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари. Также за клуб вновь сыграет Федор Смолов.
Ари — в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» — в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам.