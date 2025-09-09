Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Босния и Герцеговина
0
:
Австрия
0
Все коэффициенты
П1
4.66
X
2.55
П2
2.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Кипр
1
:
Румыния
2
Все коэффициенты
П1
11.70
X
4.60
П2
1.35
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Норвегия
5
:
Молдавия
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Албания
1
:
Латвия
0
Все коэффициенты
П1
1.08
X
11.00
П2
68.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
перерыв
Сербия
0
:
Англия
2
Все коэффициенты
П1
86.00
X
18.00
П2
1.03
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Украина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
2
:
Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

«РФС сказал, что если хотя бы 7 человек не в больнице, надо играть». «Броукам» Смолова отказали в переносе матча с «Сатурном», несмотря на массовое отравление

7 сентября «БроукБойз» обыграли КубГУ в ответном матче WINLINE Кубка Alma Mater. Матч прошел в Краснодаре, на стадионе академии «Краснодара». На следующий день один из президентов команды Артем Райзен рассказал, что часть игроков «Броуков» могут пропустить матч Кубка России c «Сатурном» из-за отравления.

Источник: Спортс"

«В РФС сказали, если хотя бы 7 человек будут не в больнице, то играть будете. Таковы правила», — написал президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Также Егоров сообщил, что команда отменила предыгровую тренировку.

«Броуки» сыграют против «Леон Сатурна» в третьем раунде Пути регионов Кубка России 11 сентября в 19:30 (мск). За «БроукБойз» дебютирует экс-форвард «Спартака» и «Краснодара» Ари. Также за клуб вновь сыграет Федор Смолов.

Ари — в «Броуках», Медведев сыграет за «Амкал» — в 70 лет! Медиаклубы готовятся к кубковым матчам.