«РФС сказал, что если хотя бы 7 человек не в больнице, надо играть». «Броукам» Смолова отказали в переносе матча с «Сатурном», несмотря на массовое отравление

7 сентября «БроукБойз» обыграли КубГУ в ответном матче WINLINE Кубка Alma Mater. Матч прошел в Краснодаре, на стадионе академии «Краснодара». На следующий день один из президентов команды Артем Райзен рассказал, что часть игроков «Броуков» могут пропустить матч Кубка России c «Сатурном» из-за отравления.