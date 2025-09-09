Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
2.13
П2
2.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Кипр
1
:
Румыния
2
Все коэффициенты
П1
15.70
X
4.50
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Норвегия
6
:
Молдавия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Албания
1
:
Латвия
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
12.50
П2
100.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
2-й тайм
Сербия
0
:
Англия
3
Все коэффициенты
П1
100.00
X
18.20
П2
1.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Украина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
2
:
Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Во время презентации Аспиликуэты в «Севилье» включилась система полива поля. В это время защитник позировал в форме новой команды

Когда испанец позировал в футболке новой команды, рядом с ним случайно включилась автоматическая система полива газона. После этого футболист отошел в сторону, ждал прекращения подачи воды и, смеясь, разговаривал с журналистами.

Источник: Спортс"

36-летний Аспиликуэта перешел в «Севилью» 29 августа как свободный агент и подписал контракт на год с опцией продления еще на один. В сезоне-2024/25 он выступал за «Атлетико».