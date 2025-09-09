36-летний Аспиликуэта перешел в «Севилью» 29 августа как свободный агент и подписал контракт на год с опцией продления еще на один. В сезоне-2024/25 он выступал за «Атлетико».
Во время презентации Аспиликуэты в «Севилье» включилась система полива поля. В это время защитник позировал в форме новой команды
Когда испанец позировал в футболке новой команды, рядом с ним случайно включилась автоматическая система полива газона. После этого футболист отошел в сторону, ждал прекращения подачи воды и, смеясь, разговаривал с журналистами.