Так что я мечтаю выиграть много «Золотых мячей», и этот день настанет — тогда я буду счастлив. Но я буду хотеть выиграть еще больше«, — сказал вингер “Барселоны” в подкасте Resonancia de Corazón.
Ламин Ямаль: «Мечтаю выиграть не один “Золотой мяч”, а много. Считаю, что способен на это»
«Я сказал друзьям, что мечтаю выиграть не один “Золотой мяч”, а много. Я думаю, что я тот футболист, который на это способен. Если я не выиграю, то потому, что что-то сделал неправильно или жаждал этого недостаточно сильно.