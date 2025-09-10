Ричмонд
Шансы «Реала» выиграть Ла Лигу — 40,6%, «Барселоны» — 29,6%, «Атлетико» — 22,1% (CIES)

Для оценки вероятности победы различных команд в чемпионате Испании Спортивный центр международных исследований использовал специальную модель, учитывающую «спортивные переменные» (данные о передачах на половине поля соперника), «экономические переменные» (суммы трансферных выплат) и «демографические переменные» (минуты, проведенные игроками на поле в прошлом сезоне, и спортивный уровень их матчей).

Источник: Спортс"

Главным претендентом на титул стал «Реал» — 40,6%. «Барселона» идет второй в рейтинге с 29,6%, у «Атлетико» — 22,1%, у «Атлетика» — 3%, у «Сосьедада» — 1,5%, у остальных — 1% или меньше.