Экс-игрок «Ростова» Калинин переходит в греческий «Пансерраикос», зарплата — 200−250 тысяч евро в год, отступные — 300 тысяч: «Хочу выйти из зоны комфорта»

По данным инсайдера Ивана Карпова, защитник подписал контракт до лета 2026 года с окладом 200−250 тысяч евро в год. В соглашении также прописаны отступные в размере 300 тысяч евро.
Игорь должен вылететь в Грецию в субботу. Ожидается, что он дебютирует за «Пансерраикос» 20 сентября в игре с «Атромитосом».
«Во мне были заинтересованы вице-президент и главный тренер “Пансерраикоса”. Я подписал соглашение с клубом еще в прошлом месяце.
Мне предоставили машину и оплатили квартиру. Сейчас жду, когда будут готовы все документы для вылета в Грецию.
Когда появился вариант с «Пансерраикосом», то решили с супругой: «А почему нет?» Я хочу выйти из зоны комфорта и попробовать себя в новой лиге.
Греция — хорошая страна с неплохим чемпионатом. Есть четыре топ-клуба, которые играют в еврокубках. Хочется помочь «Пансерраикосу» попасть в первую восьмерку", — рассказал россиянин.
29-летний футболист летом покинул «Ростов». В трех последних сезонах он выступал за «Факел». Подробная статистика выступлений игрока — здесь.