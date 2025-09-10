Ричмонд
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Украина
1
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
2
:
Ирландия
1
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
Мартинес про 3:2 с Венгрией: «Трудно выигрывать, когда пропускаешь два гола, но Португалия заслужила победу»

"Мы заслужили победу. Венгрия не рискует, любит играть без мяча и очень хороша в контратаках.

Источник: Спортс"

В целом, мы хорошо оборонялись. Мне понравился настрой команды и концентрация, нам просто нужно было контролировать игру и направлять ее в нужное русло.

Это идеальный матч для совершенствования. Игроки, вышедшие на замену, сыграли важную роль. Это очень важная победа.

Трудно побеждать, когда пропускаешь два гола. Первый гол Венгрии — это наша ошибка, которая привела к контратаке, а при втором мяче мы не заблокировали навес", — сказал главный тренер сборной Португалии после матча квалификации ЧМ-2026.