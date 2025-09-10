Мартинес про 3:2 с Венгрией: «Трудно выигрывать, когда пропускаешь два гола, но Португалия заслужила победу»

В целом, мы хорошо оборонялись. Мне понравился настрой команды и концентрация, нам просто нужно было контролировать игру и направлять ее в нужное русло.
Это идеальный матч для совершенствования. Игроки, вышедшие на замену, сыграли важную роль. Это очень важная победа.
Трудно побеждать, когда пропускаешь два гола. Первый гол Венгрии — это наша ошибка, которая привела к контратаке, а при втором мяче мы не заблокировали навес", — сказал главный тренер сборной Португалии после матча квалификации ЧМ-2026.