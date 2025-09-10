Ричмонд
Тухель о 5:0 с Сербией: «Высокий уровень игры от Англии, заслуженная победа. Эта неделя была превосходной — эталонный сбор»

Англичане в гостях разгромили Сербию (5:0) в квалификации ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

— Я же вам говорил! Нужно немного доверия к тому, что мы делаем. Мы говорим вам, что чувствуем и видим на тренировочном сборе — я вам не лгу. Если бы я этого не видел, я бы сказал, что мы еще не готовы.

Я рад, что игроки смогли показать то, что демонстрировали мне в течение этой недели. Эта неделя была превосходной — настрой и то, как мы играли в обоих матчах. Сегодня — уверенная победа над сложным соперником в сложных условиях. Это была командная работа, командная игра — мы помогали друг другу.

И на поле не было никакого негативного отношения к делу, никакого проявления разочарования. Для меня это была командная работа в чистом виде. Мы показали высокий уровень игры и добились заслуженной победы.

— Теперь давление на команду возрастет после убедительной победы?

— Конечно, я это понимаю, но это нормально. Наша задача — продолжать в том же духе.

Игроки теперь разъезжаются по своим клубам, но я уверен, что все — и персонал, и игроки — понимают, что это значит. Эти сборы стали эталоном, — сказал главный тренер сборной Англии Тухель.