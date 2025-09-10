Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
5.80
X
3.88
П2
1.60
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.29
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.58
П2
1.63
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.71
П2
6.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Украина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
2
:
Ирландия
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Астрахань
5
:
Легион
2
П1
X
П2

Бразилия заняла 5-е место в отборе ЧМ-2026, Эквадор — 2-е, Колумбия финишировала 3-й

В 18 матчах «селесао» набрали 28 очков, уступив по разнице голов Колумбии и Уругваю, которые финишировали третьими и четвертыми соответственно.

Источник: Спортс"

28 баллов набрала и сборная Парагвая, занявшая в таблице 6-е место из-за худшей разницы мячей.

Вторым в квалификации финишировал Эквадор, обыгравший сегодня победителя турнира Аргентину (1:0).

Таблица квалификации ЧМ-2026.