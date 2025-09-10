Данил Круговой: «Обидно за матч с “Краснодаром”, момент в конце — чистый пенальти. Как можно было добавить всего 6 минут?»

— Вопросов было немало. Моментов пять сходу могу вспомнить. Но судья ошибался в обе стороны. Все уже забыли про первый гол ЦСКА, который не засчитали — обсуждают удаление Кордобы. А момент, про который ты говоришь, мог стать ключевым. По мне — чистый пенальти. Но больше всего меня удивило другое.