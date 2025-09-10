Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.69
П2
1.60
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
6.20
X
4.29
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.10
X
3.35
П2
1.63
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.58
X
3.49
П2
6.51
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
2
:
Исландия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Венгрия
2
:
Португалия
3
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
1
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
2
:
Румыния
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Норвегия
11
:
Молдавия
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Албания
1
:
Латвия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Сербия
0
:
Англия
5
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Азербайджан
1
:
Украина
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Армения
2
:
Ирландия
1
П1
X
П2

Данил Круговой: «Обидно за матч с “Краснодаром”, момент в конце — чистый пенальти. Как можно было добавить всего 6 минут?»

Игру 7-го тура РПЛ обслуживал арбитр Рафаэль Шафеев.

Источник: Sports

— В начале сезона ЦСКА в полном порядке, и ты тоже. Или есть поводы огорчаться?

— Лично мне настроение подпортил последний матч ЦСКА с «Краснодаром». Обидно, что упустили возможность победить и вырваться на первое место. Это было важно — ЦСКА давно не уходил на паузу в качестве лидера таблицы. Об этом даже Акинфеев говорил! Реально жалко.

— По матчу ЦСКА — «Краснодар» много вопросов к судье. Есть ощущение, что вам не дали чистый пенальти на последней минуте.

— Вопросов было немало. Моментов пять сходу могу вспомнить. Но судья ошибался в обе стороны. Все уже забыли про первый гол ЦСКА, который не засчитали — обсуждают удаление Кордобы. А момент, про который ты говоришь, мог стать ключевым. По мне — чистый пенальти. Но больше всего меня удивило другое.

— Что?

— Как можно было добавить всего шесть минут?! Удаление, разговоры, просмотр ВАР, замены — это минимум десять минут. Даже футболисты «Краснодара» со мной согласились, — сказал защитник ЦСКА.