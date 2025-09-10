Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
9.50
X
4.70
П2
1.43
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
6.76
X
4.44
П2
1.46
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.71
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.96
X
4.36
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
5.44
X
4.71
П2
1.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.73
П2
4.51
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.36
П2
4.06
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.65
П2
7.50
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
9.50
X
5.10
П2
1.35
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.60
П2
1.46

Смолова отпустили под обязательство о явке по делу о драке в московском кафе

Он обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Мера пресечения в виде обязательства о явке избрана в отношении Федора Смолова в рамках уголовного дела об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью после драки в московском кафе.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, на основании медицинской экспертизы и заявления потерпевшего дознанием ОМВД России по Пресненскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». «В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде обязательства о явке», — сказали в пресс-службе.

В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет о футболисте Смолове.

По данным ГУ МВД России, 28 мая в полицию поступила телефонограмма из медицинского учреждения о поступлении 47-летнего жителя Челябинска с телесными повреждениями. Установлено, что между посетителями кафе на Большой Никитской улице произошел конфликт, переросший в потасовку, в результате которой одному из мужчин потребовалась медицинская помощь. Сотрудники полиции установили подозреваемого и провели проверку.

В рамках уголовного дела Смолову грозит до трех лет колонии.