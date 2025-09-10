Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
13:00
Темп
:
Знамя Труда
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.30
П2
1.45
Футбол. Кубок России
14:30
Космос
:
Велес
Все коэффициенты
П1
7.11
X
4.44
П2
1.45
Футбол. Кубок России
16:00
Зенит Пн
:
Волгарь
Все коэффициенты
П1
6.30
X
3.71
П2
1.55
Футбол. Кубок России
16:00
Волна
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
5.96
X
4.36
П2
1.48
Футбол. Кубок России
16:00
ПСК
:
Динамо Ст
Все коэффициенты
П1
4.83
X
4.55
П2
1.60
Футбол. Кубок России
17:00
Луки-Энергия
:
Череповец
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.72
П2
4.50
Футбол. Кубок России
17:00
Текстильщик
:
Динамо Вг
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.06
Футбол. Кубок России
17:00
Машук-КМВ
:
Кубань Холдинг
Все коэффициенты
П1
1.51
X
3.65
П2
7.50
Футбол. Кубок России
18:00
Фанком
:
Химик Дз
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.11
П2
1.36
Футбол. Кубок России
19:30
Кристалл-МЭЗТ
:
Спартак Тм
Все коэффициенты
П1
6.56
X
4.60
П2
1.46

Месси с 8 голами впервые в карьере стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ

38-летний нападающий сборной Аргентины забил 8 голов в отборе на чемпионат мира 2026 года.

Источник: Спортс"

8 мячей — сам низкий результат по голам в одном розыгрыше с 1996 года. Лучшие бомбардиры двух предыдущих южноамериканских квалификаций забивали по 10 раз.

С полной статистикой форварда «Интер Майами» можно ознакомиться здесь.