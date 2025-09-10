Месси с 8 голами впервые в карьере стал лучшим бомбардиром южноамериканской квалификации ЧМ

8 мячей — сам низкий результат по голам в одном розыгрыше с 1996 года. Лучшие бомбардиры двух предыдущих южноамериканских квалификаций забивали по 10 раз.
С полной статистикой форварда «Интер Майами» можно ознакомиться здесь.
38-летний нападающий сборной Аргентины забил 8 голов в отборе на чемпионат мира 2026 года.
