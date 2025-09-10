Ассоциация болельщиков Франции выступила против матчей чемпионатов за границей: «Это растворит французский футбол в котле глобализации. Если ФИФА и УЕФА одобрят предложение, это будет против воли миллионов европейцев»

Более того, экономические трудности, с которыми в настоящее время сталкивается французский профессиональный футбол, неизбежно усилились бы, если бы связь между клубом и его территорией была еще сильнее ослаблена. Эта связь — последний козырь профессиональной футбольной экономики, поскольку является элементом неотъемлемой привязанности болельщиков к своим клубам. Мы можем сменить работодателя, дом или партнера, но мы не можем сменить клуб, пока он привязан к своей истории и территории. Более того, в условиях, когда глобализация размывает местные особенности, территориальная принадлежность клуба является его главным отличительным фактором и, следовательно, основой его ценности.