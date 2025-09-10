Онана оттолкнул фаната, уходя с поля после 0:1 с Кабо-Верде. Во вратаря Камеруна и «МЮ» бросили бутылку

«После игры большинство фанатов, особенно болельщики Кабо-Верде, просто заполонили поле. Все они были большими поклонниками Андре, но из-за стресса после матча он просто хотел как можно быстрее попасть в раздевалку из-за того, как сильно поле было заполнено фанатами. Потом все было нормально», — сказал источник.