Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Онана оттолкнул фаната, уходя с поля после 0:1 с Кабо-Верде. Во вратаря Камеруна и «МЮ» бросили бутылку

Его сборная уступила Кабо-Верде на выезде со счетом 0:1 в отборе ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

После игры в сети появилось видео, на котором Онана, уходя с поля, отталкивает фаната, который подбежал к вратарю, чтобы сфотографироваться. Сразу после этого другой болельщик бросил в него бутылку сзади.

Источник, близкий к игроку, заявил, что поступок Онаны продиктован опасениями за свою безопасность.

«После игры большинство фанатов, особенно болельщики Кабо-Верде, просто заполонили поле. Все они были большими поклонниками Андре, но из-за стресса после матча он просто хотел как можно быстрее попасть в раздевалку из-за того, как сильно поле было заполнено фанатами. Потом все было нормально», — сказал источник.