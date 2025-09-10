«Аль-Иттихад» купил 20-летнего защитника сборной Сербии Симича у «Андерлехта» за 21 млн евро с учетом бонусов. Контракт — на 4 года

По информации инсайдера Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 21 млн евро с учетом бонусов. Футболист заключил четырехлетнее соглашение с «Аль-Иттихадом».
О переходе 20-летнего защитника сборной Сербии объявила пресс-служба саудовского клуба.
Со статистикой Симича можно ознакомиться здесь.