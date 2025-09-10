Ричмонд
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Корзину яиц вручили хавбеку «Кристалл-МЭЗТ» Нартову как лучшему игроку матча с тамбовским «Спартаком» в Кубке России

В матче 3-го раунда Пути регионов любительский «Кристалл-МЭЗТ» из Борисоглебска обыграл тамбовский «Спартак» со счетом 1:0. Лучшим игроком матча признали Александра Нартова, забившего единственный гол в матче.

Источник: Спортс"

В качестве приза Нартову вручили корзину с яйцами. После матча полузащитник «Кристалл-МЭЗТ» подошел к трибуне и стал раздавать яйца болельщикам.

В следующем раунде команда из Воронежской области сыграет с «Торпедо».