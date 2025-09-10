Сафонов о французском языке: «Одно из разочарований — жалюзи. Jalousie переводится как “ревность” и имеет только этот смысл. Но в голове складывается картинка, почему оно закрепилось за шторами&ra

Одно из моих первых разочарований — это жалюзи. С детства меня учили, что «жалюзи» — французское слово, и, естественно, приехав в Париж, я думал, что наконец-то смогу блеснуть своими знаниями. И какого было мое разочарование, что французы не знают свое же «французское» слово?.
Если честно, то знают, но совершенно в другом значении ??♂️. В общем, выяснилось, что jalousie переводится как «ревность» и используется только в этом смысле. Но в голове легко складывается картинка, почему именно это слово закрепилось за оконными шторами ?? «, — написал вратарь “ПСЖ” в своем телеграм-канале.