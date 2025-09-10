Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Сафонов о французском языке: «Одно из разочарований — жалюзи. Jalousie переводится как “ревность” и имеет только этот смысл. Но в голове складывается картинка, почему оно закрепилось за шторами&ra

"Вернулся на днях в Париж и в свою привычную рутину! А сегодня возобновил свои уроки иностранных языков. Понял, что регулярно нахожу что-то интересное во французском языке и вообще во Франции, поэтому возникла идея делиться с вами своими эмоциями и новыми знаниями.

Источник: Спортс"

Одно из моих первых разочарований — это жалюзи. С детства меня учили, что «жалюзи» — французское слово, и, естественно, приехав в Париж, я думал, что наконец-то смогу блеснуть своими знаниями. И какого было мое разочарование, что французы не знают свое же «французское» слово?.

Если честно, то знают, но совершенно в другом значении ??‍♂️. В общем, выяснилось, что jalousie переводится как «ревность» и используется только в этом смысле. Но в голове легко складывается картинка, почему именно это слово закрепилось за оконными шторами ?? «, — написал вратарь “ПСЖ” в своем телеграм-канале.