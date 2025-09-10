Ричмонд
Мбаппе о Зидане и сборной Франции: «Никто ему не откажет — только он сам может это сделать. Он единственный в истории французского футбола, у кого есть все права»

Напомним, Дидье Дешам покинет пост главного тренера национальной команды после ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

— Что будет дальше?

— Вы просите меня угадать, или вы спрашиваете меня, потому что думаете, что я знаю?

— Мы спрашиваем, потому что у капитана французской команды должны быть свои мысли.

— Он старается думать об этом как можно меньше… Думаю, что хорошей идеей будет позволить тренеру завершить работу в максимально здоровой обстановке. Но я не нахожусь в пузыре, я знаю, о ком все говорят, у меня есть телевизор…

— Гипотеза [о назначении] Зидана — прекрасная история.

— С ним не нужно ничего усложнять. Это Зидан. Никто не откажет ему. Только он сам может это сделать. Если это будет он, прекрасно! Если кто-то другой — тоже хорошо. Но он единственный в истории французского футбола, у кого есть почти все права, — сказал нападающий «Реала» и сборной Франции.