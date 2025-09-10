Рабьо попрощался с фанатами «Марселя»: «С первого дня вы приняли меня, несмотря на мое прошлое в “ПСЖ”. Никогда не забуду атмосферу “Велодрома”: песни, тифо и ваше “Aux arm

«Дорогие болельщики “Марселя”, прежде чем начать свое новое приключение в “Милане”, я хотел бы обратиться к вам с посланием. С первого дня, когда я прибыл в Мариньян, вы не обращали внимания на мое прошлое в “Пари Сен-Жермен” и сразу приняли меня как марсельца — и так было до самого моего ухода.
На протяжении всего сезона вы поддерживали меня, сопровождали, вдохновляли, аплодировали… вы были неизменной опорой. Я чувствовал этот жар, эту страсть, эту любовь к футболу, которые вами движут и которые делают Марсель городом и клубом, уникальными во Франции.
Я никогда не забуду атмосферу «Велодрома»: песни, тифо и это ваше «Aux armes» (К оружию — Спортс«“). Радость в моменты празднования и, главное, это неописуемое ощущение, когда забиваешь гол на этом стадионе…
Для меня было огромным удовольствием защищать ваши цвета — цвета «Олимпика Марсель». Спасибо за все, сине-белые", — написал Рабьо в соцсетях.