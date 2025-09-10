Андрей Мостовой об инвестициях: «В основном вкладываюсь в недвижимость — разбираюсь хорошо, брокеры у меня есть. Пытаюсь развиваться в этом направлении, чтобы после карьеры себя уверенно чувствовать»

— Да, конечно. У меня много вложений уже. В основном это недвижимость — все анализирую, разбираюсь хорошо. Когда появляются какие-то объекты, смотрю, изучаю. И брокеры у меня есть — советуют, куда можно залезть, куда нет. Не буду вдаваться в подробности, но пытаюсь развиваться в этом направлении, чтобы после карьеры себя уверенно чувствовать, ни о чем не жалеть.