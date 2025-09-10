Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.58
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Андрей Мостовой об инвестициях: «В основном вкладываюсь в недвижимость — разбираюсь хорошо, брокеры у меня есть. Пытаюсь развиваться в этом направлении, чтобы после карьеры себя уверенно чувствовать»

— У меня в принципе есть план финансового развития на будущее. Подушка безопасности, которая будет приносить пассивный доход.

Источник: Спортс"

— Вкладываешься во что-то?

— Да, конечно. У меня много вложений уже. В основном это недвижимость — все анализирую, разбираюсь хорошо. Когда появляются какие-то объекты, смотрю, изучаю. И брокеры у меня есть — советуют, куда можно залезть, куда нет. Не буду вдаваться в подробности, но пытаюсь развиваться в этом направлении, чтобы после карьеры себя уверенно чувствовать, ни о чем не жалеть.

— У большинства игроков НХЛ есть личные финансовые консультанты, которые помогают им управлять доходами, инвестировать. Футболистам тоже нужны такие менеджеры?

— Да. Особенно это актуально для молодых ребят, у которых только-только появляются деньги. Самое главное, чтобы родители все не забирали себе. Считаю, что это неправильно — человек должен своей головой думать. Посоветовать что-то — да, но не распоряжаться финансами ребенка полностью.

— У тебя такого не было?

— Нет, у меня как раз не забирали. Да и в целом у меня все так постепенно получилось, без особых рисков. Слава богу, что и голова на плечах есть — как только накопил, сразу купил квартиру, базовые потребности закрыл все, — сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.