К легионерам клубы вынуждены обращаться. Не потому что для нас самоцель пригласить легионеров — потому что мне некого больше приглашать. Российский футболист, если я его искусственно приглашу на место легионера, сильнее от этого не станет«, — сказал генеральный директор “Акрона” Константин Клюшев.
Гендиректор «Акрона» об ужесточении лимита: «К легионерам клубы вынуждены обращаться, потому что некого приглашать. Если искусственно ставить россиянина, сильнее он не станет»
«Лимит не является чем-то плохим или хорошим. Это можно назвать косметикой или упаковкой того, что у нас происходит. Можно рассматривать разные конфигурации: “5+10”, “8+5”, но это не исправит саму суть, не исправит системные ошибки, которые существуют сейчас на уровне детско-юношеского футбола, на уровне финансирования клубов, на уровне концепции существования бюджетных клубов.