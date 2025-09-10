Гендиректор «Акрона» об ужесточении лимита: «К легионерам клубы вынуждены обращаться, потому что некого приглашать. Если искусственно ставить россиянина, сильнее он не станет»

«Лимит не является чем-то плохим или хорошим. Это можно назвать косметикой или упаковкой того, что у нас происходит. Можно рассматривать разные конфигурации: “5+10”, “8+5”, но это не исправит саму суть, не исправит системные ошибки, которые существуют сейчас на уровне детско-юношеского футбола, на уровне финансирования клубов, на уровне концепции существования бюджетных клубов.