Раков об уходе отца из семьи: «Просто ушел и все — больше не знал о нем и до сих пор не знаю. Мама и бабушка многое рассказали — после этого желание сразу отпало»

— Наверное, такого человека не было. У меня всю жизнь есть мама и бабушка. Потом уже, когда дядя подрос, чуть помогал. Ну, а когда я вырос, приехал в Москву, мы тут только с мамой, а бабушка иногда приезжает. Она в Воронежской области, там все максимально спокойно. Бабуля отдыхает, проводит в свое удовольствие занятия по математике и наслаждается жизнью. Была учителем, а сейчас репетитор, — сказал нападающий «Локомотива», арендованный «Крыльями Советов».