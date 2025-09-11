Ричмонд
Раков об уходе отца из семьи: «Просто ушел и все — больше не знал о нем и до сих пор не знаю. Мама и бабушка многое рассказали — после этого желание сразу отпало»

— Вы много говорили о роли мамы и бабушки в вашей жизни, но ни слова об отце. Что с ним?

Источник: Спортс"

— До определенного момента он был в нашей жизни, а потом просто покинул семью и все. Больше не знал о нем, и до сих пор не знаю.

— Он даже не пытался выйти на связь, когда вы стали известны, не хотел примазаться?

— Нет. Я спрашивал у мамы и бабушки, почему он не появляется. Они мне многое рассказали, и после этого у меня сразу отпало желание.

— А кто заменил вам его?

— Наверное, такого человека не было. У меня всю жизнь есть мама и бабушка. Потом уже, когда дядя подрос, чуть помогал. Ну, а когда я вырос, приехал в Москву, мы тут только с мамой, а бабушка иногда приезжает. Она в Воронежской области, там все максимально спокойно. Бабуля отдыхает, проводит в свое удовольствие занятия по математике и наслаждается жизнью. Была учителем, а сейчас репетитор, — сказал нападающий «Локомотива», арендованный «Крыльями Советов».