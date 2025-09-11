Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.15
П2
2.58
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Шакири о лучшем тренере в карьере: «Гвардиола, с точки зрения тактики и построения игры. Если выбирать из партнеров, назову Рибери — он с первой тренировки произвел на меня впечатление»

— У вас было много тренеров. Кто из них был лучшим?

Источник: Спортс"

— Я назову Гвардиолу, он лучший с точки зрения тактики и построения игры. Он пытался совершить футбольную революцию в Германии и в «Баварии», и я думаю, что это ему удалось. Я работал со многими хорошими и успешными [тренерами]. Я также хочу отметить Оттмара Хитцфельда, настоящего человека, с которым я очень привязан. Тренер из другой эпохи.

— У вас также было много партнеров по команде. В том числе великие чемпионы, особенно в «Баварии» и в «Ливерпуле». Кто из них был самым сильным?

— Сложно назвать кого-то одного. Я играл со многими сильными игроками, отличающимися друг от друга, несравненными. Если бы мне пришлось выбирать, то я бы назвал Рибери. У него была такая же роль, как и у меня, и с первой тренировки он произвел на меня впечатление. Вне поля он улыбался и был абсолютно спокоен, но на поле был неистовым. А какой у него был дриблинг, какой уровень. Франк — один из лучших людей, которых я когда-либо встречал в футболе, — сказал полузащитник «Базеля».