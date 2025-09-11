Шакири о лучшем тренере в карьере: «Гвардиола, с точки зрения тактики и построения игры. Если выбирать из партнеров, назову Рибери — он с первой тренировки произвел на меня впечатление»

— Сложно назвать кого-то одного. Я играл со многими сильными игроками, отличающимися друг от друга, несравненными. Если бы мне пришлось выбирать, то я бы назвал Рибери. У него была такая же роль, как и у меня, и с первой тренировки он произвел на меня впечатление. Вне поля он улыбался и был абсолютно спокоен, но на поле был неистовым. А какой у него был дриблинг, какой уровень. Франк — один из лучших людей, которых я когда-либо встречал в футболе, — сказал полузащитник «Базеля».