Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.15
П2
2.53
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Отец Мбаппе: «На стадионе порой хотелось придушить людей, оторвать головы, когда слышишь, как они обсуждают игру 12-летних детей»

— Вы не боялись, что из-за отсутствия строгости он будет не готов справляться с неудачами?

Источник: Спортс"

— Совсем нет. Потому что, когда все идет хорошо, я всегда думаю, что худшее еще может случиться. Мы всегда спрашивали себя: «Если все рухнет, сможешь ли ты это выдержать, принять?» Если да — тогда идем дальше.

Этан, когда захотел перейти в «ПСЖ», я должен был ему объяснить: «Люди будут видеть в тебе второго Килиана». Я сказал ему, что буду рядом 24 часа в сутки, но на поле выходишь именно ты. Если ты способен это выдержать — отлично.

Сидя на стадионе мне порой хотелось придушить людей. Когда слышишь, как взрослые обсуждают игру 12-летних детей…

В выездных матчах люди приходили не на юных игроков «ПСЖ», они приходили посмотреть на Этана Мбаппе. Я слышал некоторых и хотел им головы оторвать. А он мне говорил: «Но ведь мы счастливы, папа, правда?» — сказал отец Килиана и Этана Мбаппе.

Младший брат Килиана Мбаппе 18-летний Этан выступает за «Лилль».