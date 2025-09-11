Ричмонд
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.88
X
3.15
П2
2.53
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Космос
1
:
Велес
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Темп
0
:
Знамя Труда
1
П1
X
П2

Шабаров о России U21: «Мы бы поборолись с любой командой на крупном турнире. Как игра с условной Францией и Италией сложится, покажет только конкретный матч»

— Валерий Карпин сказал, что основная сборная точно бы поборолась на чемпионатах мира и Европы, если бы там оказалась. Если говорить о «молодежке», то как бы она могла выступить на крупном турнире?

Источник: Спортс"

— За последние годы мы уже много с кем играли. Поездили и по совсем дальним странам. Могу с уверенностью сказать, что мы бы поборолись с любой командой. Как сложится игра с условной Францией и Италией — только конкретный матч покажет. Мы обыгрывали в свое время на юношеском уровне и другие европейские сборные. Но сложно сказать, как они изменились.

Уверен, что мы поборемся. Но каков будет конечный результат… Это спорт, здесь нельзя заранее загадывать. Здесь аутсайдер может тоже победить. А на молодежном уровне это еще чаще встречается, когда кто‑то не из фаворитов, как Израиль пару лет назад, чуть ли не до финала доходит.

Загадывать не буду, как высоко бы мы забрались, но поборолись бы точно, — сказал тренер молодежной сборной России.