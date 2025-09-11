Шабаров о России U21: «Мы бы поборолись с любой командой на крупном турнире. Как игра с условной Францией и Италией сложится, покажет только конкретный матч»

— За последние годы мы уже много с кем играли. Поездили и по совсем дальним странам. Могу с уверенностью сказать, что мы бы поборолись с любой командой. Как сложится игра с условной Францией и Италией — только конкретный матч покажет. Мы обыгрывали в свое время на юношеском уровне и другие европейские сборные. Но сложно сказать, как они изменились.