Лапочкин об арбитрах: «Начало сезона не могут занести себе в актив. Карасев, Иванов и Левников допускали серьезные ошибки. Может, разочарование, что не судят большие еврокубковые матчи»

— Начинал он не очень здорово, было большое количество ВАР‑вмешательств, он принимал неверные решения. В этом году Егор может провести несколько матчей хорошо, а потом допустить необъяснимые ошибки в простых ситуациях. Но это не говорит о том, что он плохой, ему просто не хватает опыта на высоком уровне. Возможно, уже в этом сезоне он будет судить без срывов и стабильно. Он тоже может вырасти в хорошего арбитра.