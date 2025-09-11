Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.05
П2
2.50
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2

У Ракова травма пятой плюсневой кости, сообщил агент: «Если все пойдет нормально, через три недели вернется в общую группу»

"У Ракова, к сожалению, есть повреждение пятой плюсневой кости. Недели три точно нужно будет приводить ногу в порядок.

Источник: Спортс"

Не совсем корректно говорить, что он получил травму во время игры за молодежную сборную, но болевые ощущения проявились там. Потом было проведено обследование, где выявили это повреждение. Пятая плюсневая кость при повреждении может проявить себя со временем, когда это не полный перелом, а частичный.

Сейчас мы говорим о прогнозах врачей. Если все пойдет нормально, Раков через три недели вернется в общую группу", — сказал Владимир Кузьмичев.

В 7 матчах сезона РПЛ 20-летний нападающий забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.