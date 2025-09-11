У Ракова травма пятой плюсневой кости, сообщил агент: «Если все пойдет нормально, через три недели вернется в общую группу»

Не совсем корректно говорить, что он получил травму во время игры за молодежную сборную, но болевые ощущения проявились там. Потом было проведено обследование, где выявили это повреждение. Пятая плюсневая кость при повреждении может проявить себя со временем, когда это не полный перелом, а частичный.