Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
12:00
Иркутск
:
КДВ
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.05
П2
2.50
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит Пн
0
:
Волгарь
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Волна
1
:
Тюмень
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
ПСК
2
:
Динамо Ст
1
П1
X
П2

Адвокат об уголовном деле Смолова: «Шансы на реальное лишение свободы минимальны. Речь идет о преступлении средней тяжести»

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

Накануне стало известно, что на Смолова завели уголовное дело.

"Думаю, шансы на реальное лишение свободы у Смолова минимальны. В его случае речь идет о преступлении средней тяжести, а не хулиганстве. У нас [в деле Кокорина — Мамаева] была совокупность легкого вреда здоровью — по непонятной до сих пор мне причине — и хулиганства. Но там самым тяжелым был именно состав хулиганства.

А здесь стороны могут примириться, и на этом дело будет прекращено. Но это обстоятельство не реабилитирующее. Обвиняемому придется выплатить некую сумму, которую потерпевший назовет. Потерпевший выразит согласие с прекращением уголовного дела, и на этом все закончится.

Второй вариант — если они не примирятся. Но даже в этой ситуации шансов на реальный срок не так много. Все равно потребуется некое возмещение вреда, затрат на лечение. А дальше будет назначено какое-то наказание, но, повторюсь, шансов на реальный срок здесь, на мой взгляд, немного", — сказала Наталья Шатихина.