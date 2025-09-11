Нани и Куарежма включены в Зал славы португальского футбола

Нани и Куарежма — чемпионы Евро-2016. Кроме того, Нани — 4-кратный чемпион АПЛ и победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед». Также выступал за «Спортинг», «Фенербахче», «Валенсию» и «Лацио». Завершил карьеру в декабре 2024 года в возрасте 38 лет.