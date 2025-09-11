Андрей Мостовой: «Думал, что я армеец на всю жизнь. Все друзья и знакомые говорят, что я воспитанник “Зенита”. Ощущаю себя петербуржцем»

— Питерским, конечно. Все мои друзья и знакомые говорят, что я воспитанник «Зенита». По жизни тоже ощущаю себя петербуржцем — живу там уже шестой год. Тяжело представить, что могу играть в какой-то другой команде — природнился к городу, клубу, болельщикам. Опять же, этого всего не было бы без того неудачного опыта в ЦСКА, наверное, — сказал Мостовой.