«Баринов не усилит ЦСКА. Он что, сильнее Кисляка?» Мовсесьян о хавбеке «Локо»

Для глубины состава — игрок подходит. Стоит ли платить за него большие деньги и давать большую зарплату, если он не будет делать разницу — не вижу смысла. Это не усиление, возможно, ротация, но это не игрок, который сделает разницу. Пользы не будет, со всем уважением к Баринову", — сказал бывший спортивный директор ЦСКА.