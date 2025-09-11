Ричмонд
«Баринов не усилит ЦСКА. Он что, сильнее Кисляка?» Мовсесьян о хавбеке «Локо»

Контракт 29-летнего хавбека с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года.

Источник: Спортс"

"Не считаю, что Баринов усилит ЦСКА. Это не игрок более высокого уровня, чем футболисты, играющие на его позиции — он что, сильнее Кисляка? Сдвинуть Матвея в атаку? Хорошо — Глебов сильнее Облякова? Вот о чем я говорю.

Для глубины состава — игрок подходит. Стоит ли платить за него большие деньги и давать большую зарплату, если он не будет делать разницу — не вижу смысла. Это не усиление, возможно, ротация, но это не игрок, который сделает разницу. Пользы не будет, со всем уважением к Баринову", — сказал бывший спортивный директор ЦСКА.