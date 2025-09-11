Кафанов о Бориско и сборной: «Хорошо начал сезон в “Балтике”. Будет продолжать так — конечно, вызовем»

«Как вы видели, в расширенном списке был Гудиев из “Акрона”. Хотелось бы отметить Шелию, он сильно помог “Ахмату” набрать нужные очки. Я посещал тренировку в Грозном, мне понравилось, как Гиорги, как и остальные голкиперы “Ахмата”, тренировался под руководством Цуцулаева. Думаю, Шелия должен играть еще долго.