Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Леон Сатурн
:
Broke Boys
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.05
П2
2.10
Футбол. Кубок России
завершен
Машук-КМВ
0
:
Кубань Холдинг
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 2:0
Текстильщик
1
:
Динамо Вг
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Луки-Энергия
2
:
Череповец
4
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
П 4:3
Фанком
0
:
Химик Дз
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

Депутат Терюшков про уголовное дело Смолова: «За дефицит словарного запаса, вседозволенность игнорирование общественных норм придется теперь подумать над своими ошибками. На чужих футболисты не учатся»

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Динамо», «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Источник: Спортс"

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Динамо», «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.

10 сентября стало известно, что на Смолова завели уголовное дело.

"Культура поведения напрямую связана с уровнем образования и воспитания. Федору, очевидно, не хватило слов, чтобы выразить мысли и чувства. В ход пошли кулаки.

За невнимательное отношение к наставлениям старших, которые, наверняка учили Федора только хорошему, за дефицит словарного запаса, вседозволенность, а также за игнорирование общественных норм придется теперь подумать над ошибками в статусе фигуранта уголовного делопроизводства.

На чужих ошибках футболисты явно не учатся. Считают, что надежнее на своих", — сказал депутат Госдумы РФ Терюшков.