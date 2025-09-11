Депутат Терюшков про уголовное дело Смолова: «За дефицит словарного запаса, вседозволенность игнорирование общественных норм придется теперь подумать над своими ошибками. На чужих футболисты не учатся»

Летом в соцсетях распространилось видео драки с участием экс-форварда «Динамо», «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае — в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев. Они были осуждены по делу о побоях и хулиганстве и вышли на свободу в сентябре 2019 года.