Тудор считает, что у «Ювентуса» есть шансы на скудетто: «Слово “победа” витает здесь. “Юве” — часть моей жизни, он сформировал меня как личность и профессионала»

«Для меня “Юве” — это часть моей жизни. Он сформировал меня как личность и профессионала.

Источник: Спортс"

В профессиональном плане «Юве» — это часть меня. Когда я приехал [в качестве игрока летом 1998 года], это была команда, которая выиграла Лигу чемпионов, завоевала важные трофеи. Это было почти нереально. Было странно видеть, как Зидан тренируется в одиночестве на поле, которое готовилось каждый день, других не было…

Эти воспоминания остались со мной навсегда, и, как учил нас Марчелло [Липпи], мы сами носили ворота и мячи. Это были другие времена".

О том, есть ли у клуба шансы на скудетто в этом сезоне.

«Это очевидно, слово “победа” витает здесь… В начале сезона я пару раз говорил о наших шансах, но в течение сезона я не говорю о целях. Я говорю о конкретных вещах, потому что о целях не говорят, их достигают», — сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.