Смолов о тренировках с «Динамо»: «Не разрешили ввиду не самых удачных результатов»

— Трансферное окно в России закрывается…
— Так у меня следующий матч с «Соколом». Мы не просто так тренировались с ребятами, чувствую себя своим в коллективе. Хочется продолжать побеждать в Кубке России.
— Вы будете без команды до зимы?
— Посмотрим. Такая вероятность есть. Сейчас буду готовиться с «Броуками».
— Чувствуете здесь себя дядькой?
— Нет такого, а в профессиональном футболе последние два года чувствовал себя так.
— Вы хотели с «Динамо» потренироваться.
— Да, но не разрешили ввиду не самых удачных результатов клуба на сегодняшний день, — сказал форвард «БроукБойз».
1,5 года Смолова в «Сатурне»: занимал 150 евро у тренера на джинсы, издевался после замены, проспал матч.