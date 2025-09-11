Ричмонд
Смолов о тренировках с «Динамо»: «Не разрешили ввиду не самых удачных результатов»

Форвард просился в команду, чтобы подготовиться для матчей за медиафутбольный клуб «БроукБойз» в FONBET Кубке России.

Источник: Спортс"

— Трансферное окно в России закрывается…

— Так у меня следующий матч с «Соколом». Мы не просто так тренировались с ребятами, чувствую себя своим в коллективе. Хочется продолжать побеждать в Кубке России.

— Вы будете без команды до зимы?

— Посмотрим. Такая вероятность есть. Сейчас буду готовиться с «Броуками».

— Чувствуете здесь себя дядькой?

— Нет такого, а в профессиональном футболе последние два года чувствовал себя так.

— Вы хотели с «Динамо» потренироваться.

— Да, но не разрешили ввиду не самых удачных результатов клуба на сегодняшний день, — сказал форвард «БроукБойз».

1,5 года Смолова в «Сатурне»: занимал 150 евро у тренера на джинсы, издевался после замены, проспал матч.