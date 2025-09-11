Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Премьер-лига
12.09
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
12.09
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
12.09
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.85
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Леон Сатурн
0
:
Broke Boys
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2

Жулио Сезар о финале ЛЧ в 2010-м: «Моуринью знал, как выжать из нас максимум. “Интер” 45 лет не был чемпионом Европы. Жозе сыграл важную роль в победе, а Милито провел исторический матч»"

"Жозе Моуринью, наш тренер, сыграл важную роль во всем, что произошло тем вечером. Он знал, как выжать максимум из каждого из нас. Он наполнил нас уверенностью, выступив с речью перед игрой. Мы уже выиграли скудетто и Кубок Италии и находились в шаге от требла.

«Интер» 45 лет не был чемпионом Европы, но на нас это не давило.

Диего Милито был великолепен на «Бернабеу», это было историческое выступление. И той ночью никто не спал, мы сразу после победы начали отмечать«, — поделился экс-голкипер “Интера”.