Жулио Сезар о финале ЛЧ в 2010-м: «Моуринью знал, как выжать из нас максимум. “Интер” 45 лет не был чемпионом Европы. Жозе сыграл важную роль в победе, а Милито провел исторический матч»"

"Жозе Моуринью, наш тренер, сыграл важную роль во всем, что произошло тем вечером. Он знал, как выжать максимум из каждого из нас. Он наполнил нас уверенностью, выступив с речью перед игрой. Мы уже выиграли скудетто и Кубок Италии и находились в шаге от требла.